Винисиус из-за травмы пропустит от 4 до 6 недель
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор из-за повреждения выбыл на срок от 4 до 6 недель, сообщает El Chiringuito.
По информации источника, у 23-летнего бразильца диагностировали фибриллярный разрыв мышцы ноги.
Винисиус получил травму в матче с «Сельтой» (1:0) в 3-м туре испанской ла лиги. Он появился на поле в стартовом составе и был заменен уже на 18-й минуте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
4
|Атлетик
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
5
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
6
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
7
|Валенсия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
8
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
9
|Бетис
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
10
|Кадис
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
11
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
12
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
13
|Вильярреал
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
14
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
15
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
16
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
17
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
18
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
19
|Альмерия
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|0 : 1
|26.08
|20:00
|
Кадис – Альмерия
|1 : 1
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|3 : 2
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|1 : 2
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|3 : 4
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|1 : 2
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|4 : 2
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Кике Гарсия
Алавес
|2
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|2
|П
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Луис Риоха
Алавес
|2
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|2
|1
|0
Новости