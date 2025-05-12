Винисиус и Васкес из-за травм пропустят матч «Реала» с «Мальоркой»
«Реал» сообщил, что форвард Винисиус Жуниор и защитник Лукас Васкес получили травмы.
У бразильца диагностировано растяжение связок левого голеностопа, у испанца — травма левой гребенчатой мышцы.
По информации COPE, Винисиус пропустит около недели, а Васкес может успеть восстановиться к матчу с «Севильей» в ла лиге 18 мая.
Оба игрока пропустят матч «Реал» — «Мальорка» в 36-м туре ла лиги. Игра пройдет 14 мая.
