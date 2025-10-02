Футбол
Сегодня, 19:54

Винисиус и Гави стали самыми подешевевшими игроками ла лиги по версии Transfermarkt

Алина Савинова

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов из чемпионата Испании.

Самыми подешевевшими игроками стали нападающий «Реала» Винисиус и полузащитник «Барселоны» Гави, которые подешевели на 20 миллионов евро. Стоимость Винисиуса теперь составляет 150 миллионов евро, а стоимость Гави — 40 миллионов евро.

На третьем месте по этому показателю идет защитник сине-гранатовых Рональд Араухо, его стоимость упала на 15 миллионов евро — с 50 до 35.

Следом расположились игроки, которые потеряли в стоимости по 10 миллионов евро: Родриго Гоэс («Реал»; 80 миллионов евро), Эдуарду Камавинга («Реал»; 50), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»; 40), Рауль Асенсио («Реал»; 30), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»; 30), и Эдер Милитао («Реал»; 30).

