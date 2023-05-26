Винисиус и Бензема пропустят матч «Реала» с «Севильей»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что нападающий Винисиус Жуниор не сыграет в матче 37-го тура ла лиги с «Севильей» из-за травмы.

Это будет вторая пропущенная игра подряд форварда после того, как он подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» (0:1).

«Винисиус не едет с нами, потому что не может играть. Его все еще беспокоит колено. Надеюсь, он сможет сыграть в последнем туре против «Атлетика», — цитирует Анчелотти Cope.

Тренер также сообщил, что матч пропустят нападающий Карим Бензема и полузащитник Марко Асенсио.

«Севилья» и «Реал» сыграют на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 27 мая. Начало — в 20.00 мск.