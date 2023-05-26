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Сегодня, 19:13

Винисиус и Бензема пропустят матч «Реала» с «Севильей»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что нападающий Винисиус Жуниор не сыграет в матче 37-го тура ла лиги с «Севильей» из-за травмы.

Это будет вторая пропущенная игра подряд форварда после того, как он подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» (0:1).

«Винисиус не едет с нами, потому что не может играть. Его все еще беспокоит колено. Надеюсь, он сможет сыграть в последнем туре против «Атлетика», — цитирует Анчелотти Cope.

Тренер также сообщил, что матч пропустят нападающий Карим Бензема и полузащитник Марко Асенсио.

«Севилья» и «Реал» сыграют на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 27 мая. Начало — в 20.00 мск.

Винисиус Жуниор
Карим Бензема
Карло Анчелотти
ФК Реал
ФК Севилья
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Суд Испании начал расследование против трех фанатов «Валенсии» за оскорбления в адрес Винисиуса
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Реал 36 23 5 8 72-34 74
3
 Атлетико 36 22 7 7 66-30 73
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 36 19 6 11 56-36 63
6
 Бетис 36 16 8 12 43-39 56
7
 Осасуна 36 14 8 14 34-39 50
8
 Атлетик 36 14 8 14 46-41 50
9
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
10
 Севилья 36 13 10 13 45-50 49
11
 Мальорка 36 13 8 15 34-40 47
12
 Р. Вальекано 36 12 10 14 43-49 46
13
 Валенсия 36 11 7 18 39-42 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 36 9 11 16 28-52 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 36 9 11 16 32-44 38
19
 Эспаньол 36 8 11 17 47-64 35
20
 Эльче 36 4 9 23 28-66 21
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27.05 20:00
Севилья – Реал
 - : -
28.05 20:00
Альмерия – Вальядолид
 - : -
28.05 20:00
Атлетик – Эльче
 - : -
28.05 20:00
Атлетико – Р. Сосьедад
 - : -
28.05 20:00
Барселона – Мальорка
 - : -
28.05 20:00
Кадис – Сельта
 - : -
28.05 20:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
28.05 20:00
Жирона – Бетис
 - : -
28.05 20:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
28.05 20:00
Валенсия – Эспаньол
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 22 3 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 25 3 3
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