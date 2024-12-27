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Сегодня, 18:36

Винисиус, Холанн и Ямаль включены в символическую сборную 2024 года

Алина Савинова
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную 2024 года.

В команду вошли вратарь Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»), защитники Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»), Антонио Рюдигер (Германия, «Реал»), Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), полузащитники Тони Кроос (Германия, завершил карьеру), Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), нападающие Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити») и Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).

Луис де&nbsp;ла&nbsp;Фуэнте. Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером сборных в 2024 году

Ранее IFFHS назвала возглавляющего сборную Испании Луиса де ла Фуэнте лучшим тренером на уровне национальных команд в 2024 году.

Винисиус Жуниор
Ламин Ямаль
Эрлин Холанн
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«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Реал 18 12 4 2 41-18 40
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 17 2 6 9 16-26 12
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38 тур
1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 1 : 0
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 1 : 0
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 4 : 3
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 2 : 0
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 3 : 1
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 2
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 1 : 1
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 1 : 0
18.12 23:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 1 : 1
3.01 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 15 1 6
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 15 1 5
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