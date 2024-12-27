Винисиус, Холанн и Ямаль включены в символическую сборную 2024 года
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную 2024 года.
В команду вошли вратарь Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»), защитники Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»), Антонио Рюдигер (Германия, «Реал»), Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), полузащитники Тони Кроос (Германия, завершил карьеру), Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), нападающие Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити») и Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).
Ранее IFFHS назвала возглавляющего сборную Испании Луиса де ла Фуэнте лучшим тренером на уровне национальных команд в 2024 году.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|18
|12
|5
|1
|33-12
|41
|
2
|Реал
|18
|12
|4
|2
|41-18
|40
|
3
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Вильярреал
|18
|8
|6
|4
|34-30
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Р. Сосьедад
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|
8
|Жирона
|18
|7
|4
|7
|26-25
|25
|
9
|Бетис
|18
|6
|7
|5
|21-22
|25
|
10
|Осасуна
|18
|6
|7
|5
|23-27
|25
|
11
|Сельта
|18
|7
|3
|8
|27-28
|24
|
12
|Лас-Пальмас
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
13
|Севилья
|18
|6
|4
|8
|20-27
|22
|
14
|Р. Вальекано
|18
|5
|7
|6
|20-21
|22
|
15
|Леганес
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
16
|Алавес
|18
|4
|5
|9
|21-30
|17
|
17
|Хетафе
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|
18
|Эспаньол
|18
|4
|3
|11
|16-30
|15
|
19
|Вальядолид
|18
|3
|3
|12
|12-37
|12
|
20
|Валенсия
|17
|2
|6
|9
|16-26
|12
|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|1 : 0
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|4 : 3
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|2 : 0
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|3 : 1
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|0 : 2
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|1 : 1
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|1 : 0
|18.12
|23:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|1 : 1
|3.01
|23:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|15
|1
|6
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|15
|1
|5