Винисиус: "Хочу сыграть со своим идолом Неймаром"

Нападающий "Реала" Винисиус признался, что хотел бы когда-нибудь сыграть в одной команде с Неймаром.

- Хотел бы сыграть с Неймаром, он - мой идол, - цитирует Винисиуса Interactive Sport. - Это тот парень, на игру которого я смотрел в детстве. Пристально слежу за ним с тех пор, как он начал выступать за "Сантос". Я глубоко восхищен его игрой, и он знает об этом.

В текущем сезоне Винисиус сыграл 18 матчей за основной состав "Реала", в которых забил два гола и отдал девять результативных передач.

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