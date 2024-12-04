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Винисиус хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Камила Абдурахманова
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Бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор хочет продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает в социальных сетях журналист Ромен Молина.

По сообщению журналиста, Винисиуса и его окружение привлекают суммы, которые предлагают клубы из Саудовской Аравии. В случае трансфера бразилец может стать самым дорогим футболистом в истории футбола.

Контракт 24-летнего Винисиуса с «Реалом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро. В текущем сезоне Винисиус провел 18 матчей во всех турнирах за испанский клуб, забив 12 голов и сделав 8 результативных передач.

Ранее появлялась информация о том, что к бразильскому вингеру «сливочных» присматривается саудовский клуб «Аль-Ахли».

Винисиус Жуниор
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 12 1 3 48-17 37
2
 Реал 14 10 3 1 30-11 33
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 15 7 5 3 22-14 26
5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
 Мальорка 16 7 3 6 16-18 24
7
 Осасуна 15 6 5 4 20-23 23
8
 Жирона 15 6 4 5 22-20 22
9
 Р. Сосьедад 15 6 3 6 13-11 21
10
 Бетис 15 5 5 5 16-18 20
11
 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
12
 Сельта 15 5 3 7 23-27 18
13
 Р. Вальекано 14 4 4 6 14-16 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
15
 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
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 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
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 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
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Алавес – Жирона
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Атлетико – Осасуна
 - : -
12.01 00:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 00:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
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