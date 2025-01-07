Винисиус дисквалифицирован на два матча ла лиги за толчок вратаря «Валенсии»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор дисквалифицирован на два матча в испанской ла лиге, сообщает COPE.

3 января 24-летнего бразильца удалили в матче против «Валенсии» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура ла лиги. Винисиус толкнул вратаря соперника Столе Димитриевски.

Теперь форвард пропустит матчи против «Лас-Пальмас» (19 января) и «Вальядолида» (25 января) в ла лиге. При этом он сумеет сыграть против «Мальорки» в полуфинале Суперкубка Испании 9 января.

Также «сливочных» оштрафовали за инцидент на 700 тысяч евро, а самого игрока — на 600 евро.