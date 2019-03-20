Винисиус: "Барселона" предложила больше денег, но "Реал" - лучший проект"

Нападающий "Реала" Винисиус отметил, что мог перейти из "Фламенго" в "Барселону". Однако, по его словам, он выбрал лучший проект.

– Отец не рассказывал мне об интересе других клубов до тех пор, пока не поступило предложение от "Реала" и "Барселоны"цитирует Винисиуса Goal.com со ссылкой на Cadena SER. - Мы посетили оба клуба, и они нам понравились.

"Барселона" предложила больше денег, но мы хотели выбрать лучший проект. Марселу с Каземиру помогли принять мне это решение.

Каземиру сказал, что немного нервничает, когда говорит Зидан. Его манера общения отличается от Солари. Зидан – легенда, он все выиграл. Мне он сказал не волноваться по поводу травмы, чтобы вернуться сильнее.