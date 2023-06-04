Винисиус попрощался в Бензема: «Нам будет очень тебя не хватать. Спасибо за все, легенда!»
Вингер «Реала» Винисиус попрощался с форвардом Каримом Бензема, который уходит из мадридского клуба.
«Бензвини, Винзема… Называйте [нашу связку] как хотите. Результат всегда был один и тот же: голы, смех, титулы и, прежде всего, постоянный процесс обучения. Когда слишком застенчивый мальчик из Сан-Гонсалу приехал в Мадрид в 2018 году, ты был первым, кто поприветствовал меня. Я никогда не забуду.
Я рос вместе с тобой. Мы вместе побеждали в Испании, Европе и мире. И я аплодировал твоему «Золотому мячу» с большой гордостью.
Сегодня мы расстались с этим «дуэтом тьмы» в реальной жизни, но у меня всегда будут наши видео — как вдохновение и воспоминания о незабываемом времени. Карим, нам будет очень тебя не хватать. Спасибо за все, легенда!» — написал Винисиус в соцсетях.
4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за «сливочных» 647 матчей, забил 353 гола и отдал 165 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|37
|28
|4
|5
|69-18
|88
|
2
|Реал
|37
|24
|5
|8
|74-35
|77
|
3
|Атлетико
|37
|23
|7
|7
|68-31
|76
|
4
|Р. Сосьедад
|37
|20
|8
|9
|49-34
|68
|
5
|Вильярреал
|37
|19
|6
|12
|57-38
|63
|
6
|Бетис
|37
|17
|8
|12
|45-40
|59
|
7
|Осасуна
|37
|14
|8
|15
|35-41
|50
|
8
|Атлетик
|37
|14
|8
|15
|46-42
|50
|
9
|Жирона
|37
|13
|10
|14
|57-53
|49
|
10
|Р. Вальекано
|37
|13
|10
|14
|45-50
|49
|
11
|Севилья
|37
|13
|10
|14
|46-52
|49
|
12
|Мальорка
|37
|13
|8
|16
|34-43
|47
|
13
|Кадис
|37
|10
|11
|16
|29-52
|41
|
14
|Хетафе
|37
|10
|11
|16
|34-45
|41
|
15
|Валенсия
|37
|11
|8
|18
|41-44
|41
|
16
|Альмерия
|37
|11
|7
|19
|46-62
|40
|
17
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|41-52
|40
|
18
|Вальядолид
|37
|11
|6
|20
|33-63
|39
|
19
|Эспаньол
|37
|8
|12
|17
|49-66
|36
|
20
|Эльче
|37
|5
|9
|23
|29-66
|24
|4.06
|19:30
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|4.06
|19:30
|
Осасуна – Жирона
|- : -
|4.06
|19:30
|
Реал – Атлетик
|- : -
|4.06
|19:30
|
Р. Сосьедад – Севилья
|- : -
|4.06
|19:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
|4.06
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|- : -
|4.06
|22:00
|
Сельта – Барселона
|- : -
|4.06
|22:00
|
Эльче – Кадис
|- : -
|4.06
|22:00
|
Эспаньол – Альмерия
|- : -
|4.06
|22:00
|
Вальядолид – Хетафе
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|18
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|16
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|14
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|30
|3
|8
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|30
|3
|4
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|23
|3
|3