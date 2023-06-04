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Сегодня, 15:28

Винисиус попрощался в Бензема: «Нам будет очень тебя не хватать. Спасибо за все, легенда!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Реала» Винисиус попрощался с форвардом Каримом Бензема, который уходит из мадридского клуба.

«Бензвини, Винзема… Называйте [нашу связку] как хотите. Результат всегда был один и тот же: голы, смех, титулы и, прежде всего, постоянный процесс обучения. Когда слишком застенчивый мальчик из Сан-Гонсалу приехал в Мадрид в 2018 году, ты был первым, кто поприветствовал меня. Я никогда не забуду.

Я рос вместе с тобой. Мы вместе побеждали в Испании, Европе и мире. И я аплодировал твоему «Золотому мячу» с большой гордостью.

Сегодня мы расстались с этим «дуэтом тьмы» в реальной жизни, но у меня всегда будут наши видео — как вдохновение и воспоминания о незабываемом времени. Карим, нам будет очень тебя не хватать. Спасибо за все, легенда!» — написал Винисиус в соцсетях.

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за «сливочных» 647 матчей, забил 353 гола и отдал 165 результативных передач.

 
Карим Бензема. Бензема обязан принять предложение из Саудовской Аравии на 200 миллионов евро — заслужил. Но его уход подставляет «Реал»

 

Винисиус Жуниор
Карим Бензема
ФК Реал
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Неделя

Карим Бензема покидает «Реал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 37 28 4 5 69-18 88
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 37 23 7 7 68-31 76
4
 Р. Сосьедад 37 20 8 9 49-34 68
5
 Вильярреал 37 19 6 12 57-38 63
6
 Бетис 37 17 8 12 45-40 59
7
 Осасуна 37 14 8 15 35-41 50
8
 Атлетик 37 14 8 15 46-42 50
9
 Жирона 37 13 10 14 57-53 49
10
 Р. Вальекано 37 13 10 14 45-50 49
11
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
12
 Мальорка 37 13 8 16 34-43 47
13
 Кадис 37 10 11 16 29-52 41
14
 Хетафе 37 10 11 16 34-45 41
15
 Валенсия 37 11 8 18 41-44 41
16
 Альмерия 37 11 7 19 46-62 40
17
 Сельта 37 10 10 17 41-52 40
18
 Вальядолид 37 11 6 20 33-63 39
19
 Эспаньол 37 8 12 17 49-66 36
20
 Эльче 37 5 9 23 29-66 24
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38 тур
4.06 19:30
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
4.06 19:30
Осасуна – Жирона
 - : -
4.06 19:30
Реал – Атлетик
 - : -
4.06 19:30
Р. Сосьедад – Севилья
 - : -
4.06 19:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
4.06 22:00
Бетис – Валенсия
 - : -
4.06 22:00
Сельта – Барселона
 - : -
4.06 22:00
Эльче – Кадис
 - : -
4.06 22:00
Эспаньол – Альмерия
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4.06 22:00
Вальядолид – Хетафе
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 14
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 23 3 3
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