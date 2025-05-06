Рафинья — об экс-тренере «Барселоны» Хави: «Я чувствовал, что он мне не доверяет»

Вингер «Барселоны» Рафинья заявил, что не чувствовал доверия со стороны Хави во время работы тренера в каталонском клубе.

Хави возглавлял сине-гранатовых с 2021 по 2024 год. Рафинья присоединился к команде летом 2022-го.

«Я чувствовал, что Хави и его тренерский штаб не доверяют мне в достаточной мере. Я выкладывался на полную 60 минут, но он все равно меня менял. Я пытался исправить ситуацию, много с ним говорил, но ничего не менялось. У него было свое видение. Есть знаковое видео, где я прихожу на скамейку, не выдерживаю и бью по сиденью. Кажется, это был матч против «Манчестер Юнайтед», в котором я сыграл очень хорошо, забил гол и отдал голевую передачу. По-моему, счет был 2:2, и он меня заменил», — приводит слова футболиста Mundo Deportivo.

После ухода Хави главным тренером «Барселоны» стал немец Ханси Флик. Под его руководством команда с 79 очками после 34 матчей располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании нынешнего сезона.