Рафинья — о класико: «Я провел не лучший матч и мог бы забить больше двух голов»

Вингер «Барселоны» Рафинья считает, что недостоин звания лучшего игрока матча 35-го тура ла лиги с «Реалом». Футболист остался разочарован несколькими нереализованными моментами в этой встрече.

Сине-гранатовые одержали победу в класико со счетом 4:3. 28-летний Рафинья забил два гола в ворота сливочных.

«Я бы отдал награду другим игрокам. Я провел не лучший матч. По мне, Педри — лучший игрок в каждом матче. Я сыграл хуже, чем Ферран, Кубарси, Иньиго [Мартинес]. Я мог бы забить больше двух голов. Я не реализовал три момента, хотя не должен был их упускать. У меня очень высокие к себе требования, и я гораздо больше думаю об упущенных моментах, а не о реализованных», — приводит Marca слова Рафиньи.

«Барселона» набрала 82 очка и лидирует в таблице чемпионата Испании. «Реал» с 75 очками идет на второй строчке.