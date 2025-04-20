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Рафинья — о 50-м голе за «Барселону»: «Не представлял такого даже в самых смелых мечтах»

Алина Савинова
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Вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал 50-й гол за сине-гранатовых.

28-летний футболист достиг этой отметки в матче 32-го тура ла лиги против «Сельты» (4:3). Он оформил дубль, забив с игры и реализовав пенальти в добавленное время.

«Мой 50-й гол за «Барселону» довершил наш камбэк. Забить 50 голов в этой футболке менее чем за три года — это нечто особенное для меня. Я не представлял такого даже в самых смелых мечтах. Благодарен всем за поддержку», — приводит ВВС слова футболиста.

Рафинья выступает за «Барселону» с 2022 года. Всего он провел 135 матчей за каталонский клуб.

Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 23 4 5 88-32 73
2
 Реал 31 20 6 5 64-31 66
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 31 15 12 4 49-25 57
5
 Вильярреал 30 14 9 7 53-40 51
6
 Бетис 31 13 9 9 42-39 48
7
 Мальорка 32 12 8 12 31-37 44
8
 Сельта 32 12 7 13 47-49 43
9
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
10
 Р. Сосьедад 31 12 5 14 30-34 41
11
 Хетафе 32 10 9 13 31-29 39
12
 Осасуна 31 8 14 9 36-44 38
13
 Валенсия 32 9 11 12 36-48 38
14
 Эспаньол 31 10 8 13 34-40 38
15
 Севилья 31 9 9 13 34-42 36
16
 Жирона 31 9 7 15 38-48 34
17
 Лас-Пальмас 32 8 8 16 38-52 32
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 Алавес 31 7 9 15 33-45 30
19
 Леганес 32 6 11 15 29-48 29
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 Вальядолид 31 4 4 23 21-73 16
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