Ямаль — о своей карьере: «Это словно мечта, я как будто играю в Pro Evolution Soccer»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль сравнил свою карьеру с популярной футбольной видеоигрой.

«Это словно мечта. И я до сих пор так думаю. Если мы выйдем в финал Лиги чемпионов, финал Кубка Испании, финал чемпионата мира в следующем году... Все это словно мечта. Я как будто играю в Pro Evolution Soccer. Это потрясающе. Когда ты возвращаешься домой и говоришь: «Пфф, я играл в финале Евро...» Это потрясающе», — приводит ESPN слова Ямаля.

Футболист также отметил, что его не смущает давление, он просто старается получать удовольствие от игры.

«Разумеется, я понимаю, что играю за «Барселону». Я осознаю важность этого, но не думаю о давлении. Я просто играю», — добавил испанец.

Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. В нынешнем сезоне 17-летний вингер провел за сине-гранатовых 42 матча во всех турнирах, отметившись 13 голами и 20 результативными передачами.

Вместе с «Барселоной» Ямаль стал чемпионом Испании в сезоне-2022/23 и обладателем Суперкубка страны в 2025-м. Также он является чемпионом Европы в составе сборной своей страны.