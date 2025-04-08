Ямаль — о своей карьере: «Это словно мечта, я как будто играю в Pro Evolution Soccer»
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль сравнил свою карьеру с популярной футбольной видеоигрой.
«Это словно мечта. И я до сих пор так думаю. Если мы выйдем в финал Лиги чемпионов, финал Кубка Испании, финал чемпионата мира в следующем году... Все это словно мечта. Я как будто играю в Pro Evolution Soccer. Это потрясающе. Когда ты возвращаешься домой и говоришь: «Пфф, я играл в финале Евро...» Это потрясающе», — приводит ESPN слова Ямаля.
Футболист также отметил, что его не смущает давление, он просто старается получать удовольствие от игры.
«Разумеется, я понимаю, что играю за «Барселону». Я осознаю важность этого, но не думаю о давлении. Я просто играю», — добавил испанец.
Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. В нынешнем сезоне 17-летний вингер провел за сине-гранатовых 42 матча во всех турнирах, отметившись 13 голами и 20 результативными передачами.
Вместе с «Барселоной» Ямаль стал чемпионом Испании в сезоне-2022/23 и обладателем Суперкубка страны в 2025-м. Также он является чемпионом Европы в составе сборной своей страны.
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|И
|В
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|+/-
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1
|Барселона
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2
|Реал
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|0
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|0-0
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3
|Вильярреал
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|0-0
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4
|Атлетико
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|0-0
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5
|Бетис
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|0-0
|0
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6
|Сельта
|0
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|0-0
|0
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7
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
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|0
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|0-0
|0
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20
|Малага
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|0
|0
|0-0
|0
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -