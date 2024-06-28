Нико Уильямс: «Мое будущее? Я счастлив в «Атлетике»

Вингер «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс ответил на вопрос о своем будущем.

«Я уже говорил, что Бильбао — это мой дом. Я недавно продлил контракт (в декабре 2023-го — Прим. «СЭ») и очень счастлив здесь», — приводит слова 21-летнего испанца Radiogaceta.

Ранее сообщалось об интересе к вингеру со стороны «Барселоны» и «Челси». Контракт игрока действует до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Уильямс провел за «Атлетик» 37 матчей, забил 8 голов и сделал 19 результативных передач.