Нико Уильямс: «Мое будущее? Я счастлив в «Атлетике»
Вингер «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс ответил на вопрос о своем будущем.
«Я уже говорил, что Бильбао — это мой дом. Я недавно продлил контракт (в декабре 2023-го — Прим. «СЭ») и очень счастлив здесь», — приводит слова 21-летнего испанца Radiogaceta.
Ранее сообщалось об интересе к вингеру со стороны «Барселоны» и «Челси». Контракт игрока действует до лета 2027 года.
В прошлом сезоне Уильямс провел за «Атлетик» 37 матчей, забил 8 голов и сделал 19 результативных передач.
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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5
|Атлетик
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6
|Р. Сосьедад
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7
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8
|Вильярреал
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9
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10
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11
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12
|Хетафе
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|0-0
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13
|Сельта
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|0
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|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Мальорка
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|0
|0
|0-0
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16
|Лас-Пальмас
|0
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|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
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|0
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19
|Вальядолид
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20
|Эспаньол
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|18.08
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Атлетик – Хетафе
|- : -
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Бетис – Жирона
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Мальорка – Реал
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|18.08
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|18.08
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Вильярреал – Атлетико
|- : -
|18.08
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|00:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|18.08
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Осасуна – Леганес
|- : -
|18.08
|00:00
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Вальядолид – Эспаньол
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