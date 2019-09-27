«Вильярреал» забил пять мячей «Бетису»

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» принимал «Бетис». Хозяева одержали крупную победу со счетом 5:1.

«Вильярреал» набрал 11 очков и поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Лига 1

7-й тур

«Вильярреал» — «Бетис» — 5:1 (1:0)

Голы: Токо-Экамби, 39 (1:0). Эмерсон, 48 (1:1). Касорла, 68 — с пенальти (2:1). Токо-Экамби, 76 (3:1). Морено, 90+2 (4:1). Чиквуэзе, 90+4 (5:1).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Пау Торрес, Кинтилья, Касорла (Тригерос, 85), Иборра, Мойсес Гомес (Чиквуэзе, 57), Замбо, Морено, Токо-Экамби (Онтиверос, 80).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Алекс Морено, Педраса (Тельо, 75), Эмерсон, Каналес, Виллиам Карвалью, Хоакин (Лайнес, 80), Борха Иглесиас, Лорен Морон (Рауль Гарсия, 79).

Предупреждения: Мойсес Гомес, 22. Хоакин, 53. Кинтилья, 63. Феддаль, 66.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

27 сентября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр