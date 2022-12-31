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Сегодня, 20:14

«Вильярреал» обыграл «Валенсию», «Реал Сосьедад» победил «Осасуну»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Вильярреал» одолел «Валенсию» в матче 15-го тура чемпионата Испании. Хозяева поля вырвали победу в самой концовке встречи — 2:1.

Еще в одном матче тура «Реал Сосьедад» на своем поле справился с «Осасуной» — 2:0.

Испания. Лига 1. 15-й тур
31 дек, 18:15. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
2:1
Валенсия
Испания. Лига 1. 15-й тур
31 дек, 18:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:0
Осасуна

ФК Валенсия
ФК Вильярреал
ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Вильярреал 15 7 3 5 17-11 24
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 15 5 4 6 23-17 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
17
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
18
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
19
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 2 : 2
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 0 : 0
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 2 : 0
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 2 : 0
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 1 : 1
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 1 : 1
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 0 : 2
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 1 : 1
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 2 : 0
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 2 : 1
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 8 2 0
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