«Вильярреал» обыграл «Валенсию», «Реал Сосьедад» победил «Осасуну»

«Вильярреал» одолел «Валенсию» в матче 15-го тура чемпионата Испании. Хозяева поля вырвали победу в самой концовке встречи — 2:1.

Еще в одном матче тура «Реал Сосьедад» на своем поле справился с «Осасуной» — 2:0.