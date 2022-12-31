«Вильярреал» обыграл «Валенсию», «Реал Сосьедад» победил «Осасуну»
«Вильярреал» одолел «Валенсию» в матче 15-го тура чемпионата Испании. Хозяева поля вырвали победу в самой концовке встречи — 2:1.
Еще в одном матче тура «Реал Сосьедад» на своем поле справился с «Осасуной» — 2:0.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|15
|12
|2
|1
|35-14
|38
|
2
|Барселона
|15
|12
|2
|1
|34-6
|38
|
3
|Р. Сосьедад
|15
|9
|2
|4
|21-17
|29
|
4
|Атлетико
|15
|8
|3
|4
|23-14
|27
|
5
|Атлетик
|15
|7
|4
|4
|24-14
|25
|
6
|Бетис
|15
|7
|4
|4
|17-12
|25
|
7
|Вильярреал
|15
|7
|3
|5
|17-11
|24
|
8
|Осасуна
|15
|7
|2
|6
|16-16
|23
|
9
|Р. Вальекано
|15
|6
|5
|4
|22-18
|23
|
10
|Мальорка
|15
|5
|4
|6
|13-15
|19
|
11
|Валенсия
|15
|5
|4
|6
|23-17
|19
|
12
|Жирона
|15
|4
|5
|6
|22-24
|17
|
13
|Альмерия
|15
|5
|2
|8
|17-23
|17
|
14
|Вальядолид
|15
|5
|2
|8
|13-23
|17
|
15
|Хетафе
|15
|4
|5
|6
|14-20
|17
|
16
|Эспаньол
|15
|2
|7
|6
|17-23
|13
|
17
|Сельта
|15
|3
|4
|8
|15-27
|13
|
18
|Севилья
|15
|2
|6
|7
|14-23
|12
|
19
|Кадис
|15
|2
|6
|7
|10-27
|12
|
20
|Эльче
|15
|0
|4
|11
|10-33
|4
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.12
|19:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|2 : 2
|29.12
|21:15
|
Бетис – Атлетик
|0 : 0
|29.12
|23:30
|
Атлетико – Эльче
|2 : 0
|30.12
|19:00
|
Хетафе – Мальорка
|2 : 0
|30.12
|21:15
|
Кадис – Альмерия
|1 : 1
|30.12
|21:15
|
Сельта – Севилья
|1 : 1
|30.12
|23:30
|
Вальядолид – Реал
|0 : 2
|31.12
|16:00
|
Барселона – Эспаньол
|1 : 1
|31.12
|18:15
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|2 : 0
|31.12
|18:15
|
Вильярреал – Валенсия
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|8
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|8
|2
|0
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