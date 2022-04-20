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«Вильярреал» переиграл «Валенсию»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
19 апреля. «Вильярреал» — «Валенсия» — 2:0.
Фото Global Look Press

«Вильярреал» выиграл у «Валенсии» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Керамика».

На 10-й минуте встречи Арно Данжума с пенальти открыл счет. Спустя 7 минут он оформил дубль. Вторая половина встречи обошлась без голов.

«Вильярреал» идет на 7-м месте в турнирной таблице. «Валенсия» располагается на 10-й строчке.

Испания. Лига 1. 33-й тур
19 апр, 22:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
2:0
Валенсия
Голы
Груневелд, 10 (1:0), Груневелд, 17 (2:0)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Фойт (Орье, 81) Эступиньян Манди Парехо (Иборра, 81) Капуэ Тригерос Ло Сельсо (Диа, 71) Груневелд (Мойсес Гомес, 71) Пино (Чуквуэзе, 46)
Валенсия
Силлессен Коррейа (Черышев, 64) Эрай Джемерт Васкес (Хосе Гайя, 55) Москера Иранцо Муса (Мориба, 55) Рачич (Коиндреди, 77) Солер (Сантьяго, 55) Элдер Кошта Маркос Андре
Предупреждения
Тригерос 75’, Орье 84’  -  Эрай Джемерт 9’, Маркос Андре 40’, Мориба 66’
Судьи
Монтеро (Испания)
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ФК Валенсия
ФК Вильярреал
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Бетис» дома проиграл «Эльче» в матче ла лиги

Ла лига, расписание и результаты 33-го тура: «Реал» отправится в гости к «Осасуне», «Реал Сосьедад» — «Барселона» и другие матчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 32 23 6 3 66-28 75
2
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
3
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
4
 Атлетико 32 18 6 8 59-39 60
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Сельта 32 10 9 13 36-35 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
18
 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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19.04 20:00
Мальорка – Алавес
 2 : 1
19.04 22:00
Бетис – Эльче
 0 : 1
19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 2 : 0
20.04 20:00
Атлетико – Гранада
 - : -
20.04 21:00
Сельта – Хетафе
 - : -
20.04 22:30
Осасуна – Реал
 - : -
21.04 20:00
Леванте – Севилья
 - : -
21.04 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
21.04 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
21.04 22:30
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
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