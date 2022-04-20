«Вильярреал» переиграл «Валенсию»

«Вильярреал» выиграл у «Валенсии» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Керамика».

На 10-й минуте встречи Арно Данжума с пенальти открыл счет. Спустя 7 минут он оформил дубль. Вторая половина встречи обошлась без голов.

«Вильярреал» идет на 7-м месте в турнирной таблице. «Валенсия» располагается на 10-й строчке.