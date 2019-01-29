"Вильярреал" уволил тренера. У него одна победа - над "Спартаком"

"Вильярреал" уволил Луиса Гарсию Пласа с поста главного тренера, информирует официальный Твиттер "желтой субмарины". Имя нового рулевого будет объявлено во вторник вечером.

46-летний Пласа возглавил "Вильярреал" 10 декабря 2018 года. Под его руководством команда одержала только одну победу - над "Спартаком" в матче группового этапа Лиги Европы (2:0). Безвыигрышная серия "Вильярреала" во всех турнирах достигла 8 встреч.

Comunicado oficial: el #Villarreal CF destituye a Luis García Plaza. El técnico se despedirá ante los medios hoy a las 16.00h en la Ciudad Deportiva. pic.twitter.com/78GtSKOny3 – Villarreal CF (@VillarrealCF) 29 января 2019 г.

"Вильярреал" занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 18 очков после 21 тура.

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