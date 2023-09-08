«Вильярреал» уволил Сетьена из-за нетерпимости внутри команды

«Вильярреал» во вторник, 5 сентября, объявил об увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера. Как сообщает Relevo, произошло это из-за неряшливости специалиста, команда его терпеть не могла, а он терпеть не мог их.

По информации источника, не прошло и 10 дней после прихода специалиста, как большинство игроков и тренеров открыто настроились против него. Одной из причин стало то, что Сетьен путал имена: Йереми Пино он называл Йерай, Пепе Рейну — Мигелем Рейной, а аналитика Дэвида Фустера — Раулем Фустером.

Сетьен возглавлял «Вильярреал» с октября 2022 года. После 4 туров ла лиги команда занимает 15-е место, набрав 3 очка.