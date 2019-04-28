"Вильярреал" сыграл вничью с "Уэской" (1:1) в матче 34-го тура чемпионата Испании.

У хозяев гол забил Пабло Форнальс, у гостей - Эсекиэль Авила. На 90-й минуте у "Уэски" был удален Хорхе Майораль Пулидо.

"Вильярреал" набрал 40 очков и занимает 14-е место. У "Уэски" 30 очков и 19-я позиция.

Чемпионат Испании

Ла лига

35-й тур

"Вильярреал" - "Уэска" - 1:1 (1:0)

Голы: Пабло Форнальс, 30 (1:0). Авила, 78 (1:1).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Кинтилья, Касорла, Пабло Форнальс, Касерес (Тригерос, 84), Чиквуэзе, Бакка (Морено, 56), Токо-Экамби (Педраса, 66).

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Мирамон (Мантовани, 35), Мойсес Гомес, Аньор (Мелеро, 62), Эррера, Авила, Феррейро, Гальего (Кучо, 62), Галан.

Предупреждения: Марио Гаспар, 7. Пабло Форнальс, 40. Галан, 53. Токо-Экамби, 56. Касерес, 75. Кинтилья, 90+1.

Удаление: Пулидо, 90+2.

Судья: Санчес Мартинес.

28 апреля. Вильярреал. Стадион "Керамика".

Все о чемпионате Испании - здесь.