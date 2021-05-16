Хет-трик Бакки помог «Вильярреалу» разгромить «Севилью»

«Вильярреал» разгромил «Севилью» (4:0) в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании. В составе победителей колумбийский форвард Карлос Бакка.

Уверенных домашних побед с одинаковым счетом 4:1 добились «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Команды обыграли «Вальядолид» и «Эйбар» соответственно.

Спасся от вылета «Алавес», который дома обыграл «Гранаду» — 4:2. «Хетафе» одолел «Леванте» (2:1), «Бетис» с минимальным счетом выиграл у «Уэски» (1:0). «Эльче» в гостях победил «Кадис» со счетом 3:1.

Чемпионат Испании. Лига 1

37-й тур

«Вильярреал» — «Севилья» — 4:0 (1:0)

Голы: Бакка, 34 (1:0). Бакка, 47 (2:0). Х.Морено, 66 (3:0). Бакка, 79 (4:0).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, А.Морено (Хауме Коста, 82), Фунес Мори, Пау Торрес, Парехо (Коклен, 82), Тригерос, Бакка (А.Баэна, 81), Мойсес Гомес, Х.Морено (Ниньо, 81), Пино (Раба, 68).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Оскар Родригес, 69), Фернанду Режес, А.Д.Гомес (Гудель, 58), де Йонг (Эн-Несири, 58), Сусо (Эль-Хаддади, 69), Окампос (Васкес, 78).

Предупреждения: Диегу Карлос, 29. Акунья, 51.

Удаление: Диегу Карлос, 52.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

16 мая. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

«Реал Сосьедад» — «Вальядолид» — 4:1 (4:0)

Голы: Исак, 6 (1:0). Исак, 16 (2:0). Сильва, 28 (3:0). Янузай, 35 (4:0). Маркос Андре, 82 (4:1).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль (Сальдуа, 68), Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Сильва (Роберто Лопес, 62), Ильярраменди (Субименди, 11), Гевара, Янузай (Баутиста, 59), Оярсабаль, Исак (Порту, 46).

«Вальядолид»: Масип, Оласа, Санчес, Фернандес, Л.Перес (Вайссман, 28), Алькарас (Мичел, 53), Э.Перес, Оскар Плано, Эрвиас, Кодро (Маркос Андре, 54), Жоау Филипе (Вилья, 53).

Предупреждения: Оласа, 36. Алькарас, 45. Э.Перес, 57. Янузай, 60. Баутиста, 63. Маркос Андре, 66.

Удаление: Роберто, 71.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

16 мая. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

«Валенсия» — «Эйбар» — 4:1 (3:1)

Голы: Гонсалу Гедеш, 3 (1:0). Солер, 19 (2:0). Солер, 30 (3:0). Хиль, 39 (3:1). Гонсалу Гедеш, 49 (4:1).

«Валенсия»: Силлессен, Васс (Рачич, 68), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби (Мангала, 85), Гильямон, Коррейа (Пиччини, 69), Солер, Ли Кан Ин (Гамейро, 80), Гонсалу Гедеш, Гомес (Вальехо, 80).

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Корреа (Посо, 68), Арбилья, Оливейра, Родригес (Серхио Энрич, 36), Ресио, Экспосито (Диоп, 69), Атиенса (Гарсия, 77), Кике Гарсия, Муто (Хиль, 36).

Судья: Писарро Гомес (Испания).

16 мая. Валенсия. Стадион «Месталья».

«Алавес» — «Гранада» — 4:2 (2:1)

Голы: Понс, 8 (1:0). Лежен, 21 (2:0). Хорхе Молина, 31 (2:1). Пуэртас, 63 (2:2). Хоселу, 67 (3:2). Риоха, 72 (4:2).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Р.Дуарте, Агиррегабирия (Ксимо Наварро, 90), Томас Пина, Батталья, Понс, Хоселу, Лукас, Риоха (Пеллистри, 73).

«Гранада»: Эскандель, Фулькье, Кини, Марин (Х.Санчес, 46), Н.Перес (Пуэртас, 46), Д.Дуарте, Гоналон (Вико, 41), Брайс, Хорхе Молина, Суарес, Соро.

Предупреждения: Н.Перес, 20. Брайс, 30. Д.Дуарте, 45. Кини, 47. Гвидетти, 90.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

16 мая. Витория. Стадион «Мендисорроса».

«Хетафе» — «Леванте» — 2:1 (1:1)

Голы: Аленья, 13 (1:0). Мелеро, 30 (1:1). Кубо, 84 (2:1).

«Хетафе»: Сория, Суарес (Иглесиас, 75), Даконам, Оливера, Тимор, Максимович, Арамбарри, Аленья (Кучо Эрнандес, 75), Кукурелья (Кубо, 75), Анхель (Мата, 25), Энес Унал (Ньом, 56).

«Леванте»: Карденас, Коке (Мирамон, 84), Клерк, Везу (Дуарте, 46), Пьер, Малса, Мелеро, Моралес (Кочорашвили, 71), Гомес (Рохер, 64), Де Фрутос, Кантеро (Леон, 64).

Предупреждения: Кучо Эрнандес, 82. Иглесиас, 85. Кубо, 86. Сория, 90.

Удаление: Тимор, 90.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

16 мая. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

«Бетис» — «Уэска» — 1:0 (0:0)

Гол: Борха Иглесиас, 57 — с пенальти.

«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Бартра, Миранда, Эмерсон, Каналес (Гуардадо, 83), Н.Фекир, Родригес, Родри (Тельо, 72), Хоакин (Лайнес, 59), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 83).

«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас (Москера, 80), Вавро (Сильва, 7), Маффео (Педро Лопес, 61), Галан (Серхио Гомес, 61), Микель Рико (Эскриче, 62), Сеоане, Рамирес, Мир, Феррейро.

Предупреждения: Микель Рико, 17. Галан, 28. Сиовас, 59. Рамирес, 68. Феррейро, 86. Лайнес, 88.

Удаление: Эскриче, 90.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

16 мая. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

«Кадис» — «Эльче» — 1:3 (1:0)

Голы: Хосе Мари, 15 — с пенальти (1:0). Пере Милья, 58 (1:1). Диего Гонсалес, 64 (1:2). Фидель, 88 (1:3).

«Кадис»: Хиль, Эспино (Искиэрдо, 61), Мартин, Фали, Мауро, Хосе Мари (Фернандес, 73), Йенссон (Алькала, 62), Лосано, Малбашич, Шапонич (Негредо, 72), Алехо (Собрино, 73).

«Эльче»: Гассанига, Барраган, Диего Гонсалес, Верду, Мфулу (Сифуэнтес, 77), Гути, Пьятти (Каррильо, 59), Фидель, Пере Милья, Бойе (Паласиос, 84), Хосан (Марконе, 77).

Предупреждения: Верду, 15. Хосан, 53. Алехо, 66. Фидель, 73. Диего Гонсалес, 76. Лосано, 90. Фали, 90.

Судья: Сото Градо (Испания).

16 мая. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».