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Сегодня, 20:10

«Реал» в гостях сыграл нулевую ничью с «Вильярреалом»

«Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче чемпионата Испании
Карен Саркисян
Корреспондент
«Вильярреал» — «Реал» — 0:0.
Фото Getty Images

«Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Мадригал» в Вильярреале.

Таким образом, «Реал» набрал 54 очка и закрепился на первом месте в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» с 36 баллами занимает шестую позицию.

Напомним, что в прошедшей игре в стартовом составе мадридской команды впервые с августа вышел нападающий Гарет Бэйл. 32-летний валлиец провел на поле 74 минуты и не отметился результативными действиями.

Испания. Лига 1. 24-й тур
12 февр, 18:15. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
0:0
Реал
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Морено Педраса (Эступиньян, 74 ) Парехо Иборра (Тригерос, 67 ) Ло Сельсо (Орье, 87 ) Чиквуэзе (Пино, 74 ) Груневелд (Диа, 67 )
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба Марселу (Начо, 82) Кроос Каземиру Вальверде (Модрич, 78) Асенсио (Родригу, 78) Бэйл (Йович, 74) Винисиус Жуниор (Азар, 82)
Предупреждения
Фойт 23, Альбиоль 51  -  Эдер Милитау 23, Асенсио 29, Бэйл 45, Каземиру 88
Судьи
Мартинес (Испания)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 0
1-й тайм

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
Гарет Бэйл
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Реал
1
0
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Ла лига: «Вильярреал» и «Реал» сыграли вничью, «Эспаньол» — «Барселона» и другие матчи 24-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
6
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
10
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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38 тур
11.02 23:00
Севилья – Эльче
 2 : 0
12.02 16:00
Кадис – Сельта
 0 : 0
12.02 18:15
Вильярреал – Реал
 0 : 0
12.02 20:30
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
13.02 16:00
Алавес – Валенсия
 - : -
13.02 18:15
Леванте – Бетис
 - : -
13.02 20:30
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Барселона
 - : -
14.02 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 20 1 7
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