«Реал» в гостях сыграл нулевую ничью с «Вильярреалом»

«Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче чемпионата Испании

«Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Мадригал» в Вильярреале.

Таким образом, «Реал» набрал 54 очка и закрепился на первом месте в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» с 36 баллами занимает шестую позицию.

Напомним, что в прошедшей игре в стартовом составе мадридской команды впервые с августа вышел нападающий Гарет Бэйл. 32-летний валлиец провел на поле 74 минуты и не отметился результативными действиями.