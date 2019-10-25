«Вильярреал» разгромил «Алавес». Экамби сделал дубль
В матче 10-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» победил «Алавес» с крупным счетом — 4:1. Дубль оформил нападающий Карл Токо Экамби.
Чемпионат Испании. Лига 1
10-й тур
«Вильярреал» — «Алавес» — 4:1 (1:0)
Голы: Токо-Экамби, 13 (1:0). Лукас, 50 (1:1). Токо-Экамби, 65 (2:1). Х.Морено, 84 (3:1). Онтиверос, 90+1 (4:1).
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, А.Морено, Пау Торрес, Касорла, Иборра, Мойсес Гомес (Тригерос, 79), Замбо (Чиквуэзе, 61), Х.Морено, Токо-Экамби (Онтиверос, 86).
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Магальян, Дуарте, Агиррегабирия (Гвидетти, 84), Вакасо, Гарсия, Хоселу, Лукас, Алейш Видаль (Сайнс, 70), Риоха (Берк, 67).
Предупреждения: Хоселу, 23. Марио Гаспар, 53. Магальян, 65. Пау Торрес, 77.
Судья: Медье Хименес (Испания).
25 октября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/