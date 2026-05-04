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4 мая, 14:27

«Вильярреал» расстанется с главным тренером Торалем по окончании сезона

Алина Савинова

«Вильярреал» объявил, что главный тренер Марселино Тораль покинет команду по окончании сезона-2025/26.

Контракт с 60-летним специалистом рассчитан до лета 2026 года. Как сообщают испанские СМИ, одной из причин расставания стали разногласия по поводу сроков нового соглашения. Марселино настаивал на долгосрочном контракте, однако руководство клуба предлагало ему продление только на один год.

«Большое спасибо от всего сердца, Марсе, за все, что ты сделал для этого клуба и его болельщиков. Желаем тебе всего наилучшего в будущих спортивных проектах», — говорится в сообщении клуба.

Марселино повторно возглавил «Вильярреал» осенью 2023 года. До этого он тренировал команду с 2013-го по 2016-й.

«Вильярреал» набрал 68 очков за 34 тура чемпионата Испании-2025/26 и занимает третье место в таблице. Команда обеспечила себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон и сыграет в турнире два года подряд.

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Футбол
ФК Вильярреал
Марселино Гарсия Тораль (Марселино)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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