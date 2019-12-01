«Вильярреал» проиграл «Валенсии» и потерпел третье поражение кряду

«Валенсия» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании победила «Вильярреал» — 2:1. В составе хозяев отличились Родриго и Ферран Торрес. У гостей забил Андреа-Франк Замбо.

«Валенсия» набрала 23 очка и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Вильярреал» потерпел третье поражение кряду и с 18 баллами остался на 13-й позиции.

Чемпионат Испании. Лига 1

15-й тур

«Валенсия» — «Вильярреал» — 2:1 (0:0)

Голы: Родриго, 49 (1:0). Замбо, 54 (1:1). Торрес, 70 (2:1).

Нереализованный пенальти: Морено, 15 (вратарь)

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Мангала, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен (Эскердо, 83), Солер, Родриго (Собрино, 86), Гомес (Гамейро, 69), Торрес.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Мойсес Гомес (Бакка, 79), Тригерос, Замбо, Морланес (Онтиверос, 73), Морено, Токо-Экамби (Чиквуэзе, 63).

Предупреждения: Альбиоль, 17. Морено, 55. Парехо, 75.

Судья: Сото Градо (Испания).

30 ноября. Валенсия. Стадион «Месталья».

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