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Сегодня, 08:35

«Вильярреал» приобрел нападающего «Базеля» Барри

Алина Савинова
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«Вильярреал» подписал французского форварда Тьерно Барри, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до 2029 года.

По данным портала Transfermarkt, испанский клуб заплатил за Барри 14 миллионов евро, при этом футболист оценивается в 4 миллиона евро.

Барри с 2023 года выступал за «Базель». За это время он провел 41 матч за швейцарскую команду во всех турнирах, отметившись 20 голами и 5 результативными передачами.

После первого тура ла лиги сезона-2024/25 «Вильярреал» с 1 очком располагается на 5-м месте в турнирной таблице.

Футбол
ФК Базель
ФК Вильярреал
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
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«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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Источник: «Севилья» готовит улучшенное предложение по переходу Тикнизяна
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1
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
4
 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
5
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
7
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
8
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
9
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
10
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
11
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
12
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
13
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
14
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
15
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
16
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
17
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
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 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
19
 Валенсия 1 0 0 1 1-2 0
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 - : -
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Севилья – Вильярреал
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Осасуна – Мальорка
 - : -
24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.08 22:30
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 - : -
24.08 22:30
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 - : -
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