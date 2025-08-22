«Вильярреал» подписал Вейгу из «Челси»

Защитник «Челси» Ренату Вейга подписал контракт с «Вильярреалом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним португальцем рассчитано до лета 2032 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера в 24,5 миллиона евро.

Вторую половину сезона-2024/25 Вейга провел в «Ювентусе» на правах аренды. Всего на его счету 33 матча во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 2 результативными передачами.