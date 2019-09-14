«Вильярреал» победил «Леганес» благодаря дублю Морено

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» приехал в гости к «Леганесу». Хозяева проиграли со счетом 0:3.

Чемпионат Испании. Лига 1

4-й тур

«Леганес» — «Вильярреал» — 0:3 (0:2)

Голы: Морено, 26 (0:1). Сильва, 39 — в свои ворота (0:2). Морено, 90+3 (0:3).

«Леганес»: Сориано, Сиовас, Сильва, Бустинса (Эрасо, 82), Авазьем, Рубен Перес, Меса, Оскар Родригес (Руибаль, 62), Брэйтуэйт, Эн-Несири (Каррильо, 46), Арнаис.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Касорла (Пенья, 63), Иборра, Мойсес Гомес (Онтиверос, 88), Замбо, Бакка (Токо-Экамби, 76), Морено.

Предупреждения: Рубен Перес, 81. Меса, 84.

Судья: Медье Хименес (Испания).

14 сентября. Леганес. Стадион «Бутарке».

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