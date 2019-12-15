«Вильярреал» переиграл «Севилью» и одержал первую победу в семи матчах

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Вильярреал». Гости одержали победу со счетом 2:1.

Для «Вильярреала» эта победу стала первой в семи последних матчах.

Чемпионат Испании. Лига 1

17-й тур

«Севилья» — «Вильярреал» — 1:2 (0:1)

Голы: Альбиоль, 13 (0:1). Эль-Хаддади, 61 (1:1). Токо-Экамби, 74 (1:2).

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису, Диегу Карлос, Регилон, Банега (Хоан Хордан, 78), Фернанду Режес, Васкес, Оливер Торрес (Даббур, 78), де Йонг (Эрнандес, 59), Эль-Хаддади.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос (Фунес Мори, 89), Замбо, Морено (Пенья, 78), Чиквуэзе (Токо-Экамби, 66).

Предупреждения: Оливер Торрес, 62. Диегу Карлос, 90+3.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

15 декабря. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр