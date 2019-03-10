"Вильярреал" перед матчем с "Зенитом" обыграл "Леванте"

"Вильярреал" победил "Леванте" в матче 27-го тура чемпионата Испании (2:0). Голом отметился полузащитник Самуэль Чиквуэзе, еще один мяч в свои ворота забил защитник Робер Пьер.

"Вильярреал" набрал 26 очков и поднялся на 17-е место, покинув зону вылета. "Леванте" с 30 баллами располагается на 15-й строчке.

В другом матче 27-го тура "Севилья" разгромила "Реал Сосьедад". Хет-триком отметился нападающий Виссам Бен Йеддер.

"Севилья" набрала 40 очков и поднялась на 6-е место, "Реал Сосьедад" с 35 баллами расположился на 10-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

27-й тур

"Леванте" - "Вильярреал" - 0:2 (0:0)

Голы: Пьер, 90+3 - в свои ворота (0:1). Чиквуэзе, 90+6 (0:2).

"Леванте": Фернандес, Луна, Коке, Кабако, Пьер, Рочина (Двамена, 90+2), Кампанья, Барди (Вукчевич, 83), Рохер (Майораль, 70), Саймон, Моралес.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Мори, Касорла, Иборра, Касерес (Пабло Форнальс, 72), Морено (Чиквуэзе, 63), Педраса (Мигелон, 81), Токо-Экамби.

Предупреждения: Марио Гаспар, 23. Кабако, 36. Морено, 39. Токо-Экамби, 60. Мори, 69. Кампанья, 76. Иборра, 82. Рочина, 85.

Судья: Санчес Мартинес.

10 марта. Валенсия. Стадион "Ciutat de Valencia".

"Севилья" - "Реал Сосьедад" - 5:2 (1:1)

Голы: Сарабия, 25 (1:0). Оярсабаль, 28 (1:1). Бен Йеддер, 48 (2:1). Бен Йеддер, 58 (3:1). Бен Йеддер, 61 (4:1). Оярсабаль, 69 - в свои ворота (5:1). Оярсабаль, 77 - с пенальти (5:2).

"Севилья": Сориано, Каррису, Меркадо, Гомес, Банега (Хиль, 75), Меса, Хесус Навас, Бен Йеддер (Гоналон, 73), Сарабия, Промес, Эль-Хаддади (Андре Силва, 71).

"Реал Сосьедад": Рульи, Морено, Навас, Сальдуа (Элустондо, 31), Эрнандез, Пардо (Сурутуса, 57), Мерино, Субельдия, Хуанми (Янузай, 70), Рамирес, Оярсабаль.

Предупреждения: Субельдия, 36. Навас, 44. Эль-Хаддади, 45+2. Каррису, 81.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

10 марта. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

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