«Вильярреал» обыграл «Овьедо» в ла лиге, Рондон не реализовал пенальти

«Вильярреал» дома победил «Овьедо» в матче 1-го тура испанской ла лиги — 2:0.

Гости могли открыть счет на 14-й минуте, но бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон не реализовал пенальти.

На 29-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Карла Этта Эйонга. Спустя семь минут Папе Гей удвоил преимущество «Вильярреала».