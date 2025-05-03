Дубль Переса принес «Вильярреалу» победу над «Осасуной»

«Вильярреал» дома обыграл «Осасуну» в матче 34-го тура чемпионата Испании — 4:2.

У хозяев дубль оформил Айозе Перес и еще по голу забили Тьерно Барри и Николас Пепе, на счету которого также две результативные передачи в этой игре. У гостей забитыми мячами отметились Рубен Гарсия и Аймар Орос, реализовавший пенальти.

«Вильярреал» с 58 очками идет на пятом месте в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» (44) после этого матча опустилась на 10-ю строчку.