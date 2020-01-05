«Вильярреал» обыграл «Реал Сосьедад», Касорла забил

«Реал Сосьедад» проиграл «Вильярреалу» (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Испании. В составе гостей отличились полузащитники Ману Тригерос и Санти Касорла.

За «Реал Сосьедад» единственный гол забил форвард Виллиан Жозе.

«Вильярреал» с 28 очками занимает 9-е место в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» — 31 балл и 5-я строчка.

Чемпионат Испании. Лига 1

19-й тур

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал» — 1:2 (1:0)

Голы: Виллиан Жозе, 22 (1:0). Тригерос, 58 — с пенальти (1:1). Касорла, 72 (1:2).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Льоренте, Сальдуа, Порту, Мерино, Субельдия (Ле Норман, 62), Гевара (Янузай, 75), Виллиан Жозе (Исак, 71), Эдегор, Оярсабаль.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья (А.Морено, 61), Иборра, Мойсес Гомес (Касорла, 60), Тригерос, Замбо, Х.Морено, Чиквуэзе (Пенья, 82).

Предупреждения: Субельдия, 30. Пау Торрес, 55. Марио Гаспар, 61. А.Морено, 66. Сальдуа, 70. Гевара, 71. Альбиоль, 77. Янузай, 85. Порту, 90+6.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

5 января. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».