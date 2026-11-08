Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Статьи
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

«Вильярреал» обыграл «Хетафе» в матче Ла лиги

Никита Давыдов

«Вильярреал» дома обыграл «Хетафе» в матче 12-го тура Ла лиги — 2:0.

Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Вильярреале.

На 80-й минуте счет открыл Тейджон Бьюкенен. На 90+1-й минуте второй мяч хозяев забил Карлос Ромеро.

«Вильярреал» с 15 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице Ла лиги. «Хетафе» с 12 очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Вильярреал» 22 ноября сыграет на выезде с «Барселоной», а «Хетафе» в этот же день примет «Атлетико».

Чемпионат Испании. Ла лига. 12-й тур.
08 ноября, 20:30. Эстадио де ла Керамика (Вильярреал)
Вильярреал
2:0
Хетафе

«Сельта» и «Леванте» сыграли вничью в матче 12-го тура Ла лиги — 0:0.

Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго.

«Сельта» с 13 очками поднялась на 11-е место в Ла лиге. «Леванте» с 11 очками находится на 17-й строчке.

В следующем туре Ла лиги «Сельта» 21 ноября сыграет на выезде с «Реалом», а «Леванте» 23 ноября примет «Эльче».

Чемпионат Испании. Ла лига. 12-й тур.
08 ноября, 20:30. Балаидос (Виго)
Сельта
0:0
Леванте

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Леванте
ФК Сельта
ФК Хетафе
Читайте также
«Повезло, что прошло». Барбашев забил супергол и получил «настоящий» пас
Заменим Норвегию? Сыграем «американским» составом? Пройдем группу на «технарях»? Что известно об участии России на МЧМ по хоккею
Мирра уверенно дебютировала на Итоговом, повесив украинке «баранку». Дальше будет битва с Соболенко
Популярное видео
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Атлетико» — «Барселона»: Ямаль и Альварес выйдут с первых минут

«Атлетико» — «Барселона»: Симеоне открыл счет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2
 Реал 12 10 0 2 31-10 30
3
 Атлетико 12 9 1 2 23-10 28
4
 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5
 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6
 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7
 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8
 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
9
 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
10
 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11
 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12
 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13
 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
14
 Р. Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
15
 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
16
 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
17
 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18
 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19
 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20
 Малага 12 0 5 7 9-23 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.11 23:00 Атлетик – Эспаньол - : -
21.11 16:00 Алавес – Депортиво - : -
21.11 18:15 Р. Вальекано – Валенсия - : -
21.11 20:30 Севилья – Бетис - : -
21.11 23:00 Реал – Сельта - : -
22.11 16:00 Барселона – Вильярреал - : -
22.11 18:15 Расинг – Реал Сосьедад - : -
22.11 20:30 Осасуна – Малага - : -
22.11 23:00 Хетафе – Атлетико - : -
23.11 23:00 Леванте – Эльче - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 15
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 13
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 10
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 8
Фермин Лопес
Фермин Лопес

Барселона

 5
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 5
И К Ж
Марио Мартин
Марио Мартин

Хетафе

 7 1 2
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 9 1 4
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 9 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости