«Вильярреал» обыграл «Хетафе» в матче Ла лиги
«Вильярреал» дома обыграл «Хетафе» в матче 12-го тура Ла лиги — 2:0.
Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Вильярреале.
На 80-й минуте счет открыл Тейджон Бьюкенен. На 90+1-й минуте второй мяч хозяев забил Карлос Ромеро.
«Вильярреал» с 15 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице Ла лиги. «Хетафе» с 12 очками располагается на 16-й строчке.
В следующем туре «Вильярреал» 22 ноября сыграет на выезде с «Барселоной», а «Хетафе» в этот же день примет «Атлетико».
«Сельта» и «Леванте» сыграли вничью в матче 12-го тура Ла лиги — 0:0.
Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго.
«Сельта» с 13 очками поднялась на 11-е место в Ла лиге. «Леванте» с 11 очками находится на 17-й строчке.
В следующем туре Ла лиги «Сельта» 21 ноября сыграет на выезде с «Реалом», а «Леванте» 23 ноября примет «Эльче».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|12
|11
|0
|1
|48-13
|33
|
2
|Реал
|12
|10
|0
|2
|31-10
|30
|
3
|Атлетико
|12
|9
|1
|2
|23-10
|28
|
4
|Бетис
|12
|8
|2
|2
|20-15
|26
|
5
|Реал Сосьедад
|12
|7
|1
|4
|21-20
|22
|
6
|Севилья
|12
|5
|3
|4
|17-19
|18
|
7
|Атлетик
|11
|4
|4
|3
|15-11
|16
|
8
|Вильярреал
|12
|4
|3
|5
|17-15
|15
|
9
|Депортиво
|12
|3
|6
|3
|15-14
|15
|
10
|Расинг
|12
|4
|2
|6
|17-30
|14
|
11
|Сельта
|12
|2
|7
|3
|10-10
|13
|
12
|Алавес
|12
|3
|4
|5
|15-17
|13
|
13
|Эспаньол
|12
|3
|3
|6
|13-14
|12
|
14
|Р. Вальекано
|11
|3
|3
|5
|15-21
|12
|
15
|Хетафе
|12
|3
|3
|6
|8-18
|12
|
16
|Осасуна
|12
|3
|3
|6
|12-23
|12
|
17
|Леванте
|12
|2
|5
|5
|16-21
|11
|
18
|Эльче
|12
|2
|4
|6
|14-20
|10
|
19
|Валенсия
|12
|2
|3
|7
|8-20
|9
|
20
|Малага
|12
|0
|5
|7
|9-23
|5
|20.11
|23:00
|Атлетик – Эспаньол
|- : -
|21.11
|16:00
|Алавес – Депортиво
|- : -
|21.11
|18:15
|Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
|21.11
|20:30
|Севилья – Бетис
|- : -
|21.11
|23:00
|Реал – Сельта
|- : -
|22.11
|16:00
|Барселона – Вильярреал
|- : -
|22.11
|18:15
|Расинг – Реал Сосьедад
|- : -
|22.11
|20:30
|Осасуна – Малага
|- : -
|22.11
|23:00
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Леванте – Эльче
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|15
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|5
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|7
|1
|2
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|9
|1
|4
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|9
|1
|3