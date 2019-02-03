"Вильярреал" не смог удержать победу над "Эспаньолом", пропустив два гола в концовке

"Вильярреал" сыграл вничью с "Эспаньолом" в матче 22-го тура чемпионата Испании (2:2). Хозяева поля вели в счете с перевесом в два мяча большую часть встречи, однако в концовке пропустили два гола.

"Вильярреал" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков, "Эспаньол" с 25 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

22-й тур

"Вильярреал" - "Эспаньол" - 2:2 (1:0)

Голы: Иборра, 37 (1:0). Касорла, 65 - с пенальти (2:0). Бонера, 75 - в свои ворота (2:1). Росалес, 81 (2:2).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера, Альваро Гонсалес, Мори, Мигелон (Марио Гаспар, 88), Касорла, Иборра, Пабло Форнальс (Чиквуэзе, 83), Морено, Педраса, Токо-Экамби (Бакка, 74).

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Вила (У Лэй, 78), Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро, Виктор Санчес (Мелендо, 46), Дардер, Серхио Гарсия (Феррейра, 70), Пьятти, Борха Иглесиас.

Предупреждения: Бонера, 5. Виктор Санчес, 39. Пабло Форнальс, 40. Мори, 53. Вила, 60. Эрмосо, 64. Росалес, 82. Иборра, 86. Дардер, 90+1.

Судья: Куадра Фернандес.

03 февраля. Вильярреал. Стадион "Керамика".

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