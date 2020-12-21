«Вильярреал» намерен вернуть Кубо в «Реал»

Нападающий «Реала» Такэфуса Кубо, который выступает на правах аренды за «Вильярреал», может вернуться в мадридский клуб. «Вильярреал» хочет досрочно расторгнуть договор аренды, так как клуб стремится сократить расходы на зарплаты футболистов, сообщает Marca.

В «Реале» пока не видят игрока в основном составе. Поэтому 19-летний японец может отправиться в аренду в другой клуб.

В нынешнем сезоне ла лиги Кубо провел 13 матчей.