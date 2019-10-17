Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Испания

«Вильярреал» может сыграть против «Атлетико» в Майами

07:02
Теги:

Руководство чемпионата Испании планирует провести матч между «Атлетико» и «Вильярреалом» в Майами. Встреча, запланированная на 8 декабря, станет первой игрой ла лиги, которая состоится за пределами Испании. По сообщению El Confidencial, между лигой и клубами заключено соглашение о проведении матча на стадионе «Хард Рок-стэдиум».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир