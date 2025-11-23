«Вильярреал» обыграл «Мальорку»
«Вильярреал» победил «Мальорку» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании — 2:1.
У хозяев голы забили Жерар Морено и Тани Олувасейи, у гостей отличился Самуэль Кошта.
«Вильярреал» набрал 29 очков после 13 матчей и занимает 3-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Мальорка» с 12 очками после 13 игр расположилась на 16-м месте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|13
|10
|1
|2
|36-15
|31
|
3
|Вильярреал
|13
|9
|2
|2
|26-11
|29
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|19-13
|20
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|13
|5
|2
|6
|12-17
|17
|
9
|Р. Сосьедад
|13
|4
|4
|5
|17-18
|16
|
10
|Сельта
|13
|3
|7
|3
|16-18
|16
|
11
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
12
|Алавес
|13
|4
|3
|6
|11-12
|15
|
13
|Р. Вальекано
|12
|4
|3
|5
|12-14
|15
|
14
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
15
|Валенсия
|13
|3
|4
|6
|12-21
|13
|
16
|Мальорка
|13
|3
|3
|7
|13-20
|12
|
17
|Осасуна
|13
|3
|2
|8
|10-16
|11
|
18
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|11-24
|10
|
19
|Леванте
|13
|2
|3
|8
|16-24
|9
|
20
|Овьедо
|12
|2
|2
|8
|7-20
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|1 : 0
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|0 : 1
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|4 : 0
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|1 : 3
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|2 : 1
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|- : -
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|- : -
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|11
|1
|4
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
|
|
Дин Хейсен
Реал
|10
|1
|3
Новости