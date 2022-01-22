«Вильярреал» дома обыграл «Мальорку»
«Вильярреал» победил «Мальорку» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.
На 12-й минуте хозяева открыли счет благодаря автоголу Франко Руссо. После этого отличились Ману Тригерос и Даниэль Парехо, который реализовал пенальти. Руссо в конце матча получил красную карточку.
«Вильярреал» набрал 32 очка и занимает шестое место. У «Мальорки» 20 очков и 17-я позиция.
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|
1
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|15
|4
|2
|45-18
|49
|
2
|Севилья
|21
|13
|6
|2
|32-14
|45
|
3
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
|Атлетико
|20
|9
|6
|5
|33-24
|33
|
5
|Р. Сосьедад
|20
|9
|6
|5
|22-21
|33
|
6
|Вильярреал
|22
|8
|8
|6
|36-23
|32
|
7
|Барселона
|20
|8
|8
|4
|31-23
|32
|
8
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|20
|9
|4
|7
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|31
|
9
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|21
|7
|8
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|29
|
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|Атлетик
|21
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|10
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|
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|22
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|6
|9
|26-30
|27
|
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|Сельта
|21
|7
|5
|9
|24-23
|26
|
13
|Осасуна
|21
|6
|7
|8
|20-27
|25
|
14
|Гранада
|21
|5
|9
|7
|26-31
|24
|
15
|Эльче
|21
|5
|7
|9
|21-28
|22
|
16
|Хетафе
|21
|5
|6
|10
|17-23
|21
|
17
|Мальорка
|21
|4
|8
|9
|17-33
|20
|
18
|Кадис
|22
|3
|9
|10
|19-36
|18
|
19
|Алавес
|21
|4
|5
|12
|16-34
|17
|
20
|Леванте
|21
|1
|8
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|21-43
|11
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38 тур
|21.01
|23:00
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 4
|22.01
|16:00
|
Леванте – Кадис
|0 : 2
|22.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|3 : 0
|22.01
|20:30
|
Севилья – Сельта
|- : -
|22.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|23.01
|16:00
|
Гранада – Осасуна
|- : -
|23.01
|18:15
|
Реал – Эльче
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|23.01
|23:00
|
Алавес – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|19
|1
|6
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