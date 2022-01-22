«Вильярреал» дома обыграл «Мальорку»

«Вильярреал» победил «Мальорку» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

На 12-й минуте хозяева открыли счет благодаря автоголу Франко Руссо. После этого отличились Ману Тригерос и Даниэль Парехо, который реализовал пенальти. Руссо в конце матча получил красную карточку.

«Вильярреал» набрал 32 очка и занимает шестое место. У «Мальорки» 20 очков и 17-я позиция.