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Сегодня, 20:07

«Вильярреал» дома обыграл «Мальорку»

Евгений Петров
Корреспондент

«Вильярреал» победил «Мальорку» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

На 12-й минуте хозяева открыли счет благодаря автоголу Франко Руссо. После этого отличились Ману Тригерос и Даниэль Парехо, который реализовал пенальти. Руссо в конце матча получил красную карточку.

«Вильярреал» набрал 32 очка и занимает шестое место. У «Мальорки» 20 очков и 17-я позиция.

Испания. Лига 1. 22-й тур
22 янв, 18:15. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
3:0
Мальорка
Голы
Руссо, 12 (1:0), Тригерос, 34 (2:0), Парехо, 87 (3:0)
Вильярреал
Рульи Марио Гаспар Альбиоль Пау Торрес Морено Педраса Парехо (Иосифов, 90+2 ) Иборра Тригерос Пино (Джексон, 68 ) Мойсес Гомес (Раба, 90+2 )
Мальорка
Роман Руссо Маффео Хауме Коста Вальент Руис де Галаррета (Севилья, 69) Родригес (Анхель, 77) Батталья Кубо (Ли Кан Ин, 69) Пратс (Санчес, 57) Ндиай (Ниньо, 57)
Предупреждения
Марио Гаспар 36  -  Руссо 80
Удаления
Руссо 86 (вторая ж.к)
Судьи
Арьяс

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
ФК Вильярреал
ФК Мальорка
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 21 13 6 2 32-14 45
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
7
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
8
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
9
 Валенсия 21 7 8 6 33-33 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
12
 Сельта 21 7 5 9 24-23 26
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 21 5 9 7 26-31 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Хетафе 21 5 6 10 17-23 21
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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38 тур
21.01 23:00
Эспаньол – Бетис
 1 : 4
22.01 16:00
Леванте – Кадис
 0 : 2
22.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 3 : 0
22.01 20:30
Севилья – Сельта
 - : -
22.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 - : -
23.01 16:00
Гранада – Осасуна
 - : -
23.01 18:15
Реал – Эльче
 - : -
23.01 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
23.01 20:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
23.01 23:00
Алавес – Барселона
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

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