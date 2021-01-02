«Вильярреал» одолел «Леванте» на своем поле
«Вильярреал» принимал «Леванте» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Хозяева взяли верх со счетом 2:1.
Чемпионат Испании. Лига 1
17-й тур
«Вильярреал» — «Леванте» — 2:1 (1:0)
Голы: Ниньо, 19 (1:0). Морено, 54 (2:0). Леон, 73 (2:1).
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, А.Педраса (Хауме Коста, 76), Пау Торрес, Парехо, Тригерос, Мойсес Гомес (Эступиньян, 67), Морено, Ниньо (Фойт, 46), Пино (Чиквуэзе, 46).
«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Коке (Моралес, 63), Клерк, Тоньо (Мирамон, 70), Сон, Рочина (Малса, 29), Радойя, Мелеро (Де Фрутос, 63), Рохер, Гомес (Леон, 70).
Предупреждения: Пино, 45. Малса, 83.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
2 января. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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