«Вильярреал» разгромил «Леганес», «Валенсия» проиграла «Алавесу»

«Вильярреал» дома победил «Леганес» в матче 36-го тура ла лиги — 3:0.

Голы забили Айозе Перес (дубль) и Николя Пепе.

«Вильярреал» набрал 64 очка и занимает 5-е место в таблице чемпионата. «Леганес» с 34 очками — на 18-й строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 36-й тур.

14 мая 2025, 20:00. Эстадио де ла Керамика (Вильярреал)

«Валенсия» на выезде уступила «Алавесу» — 0:1. На 79-й минуте пенальти реализовал Жоан Жордан.