«Вильярреал» в концовке вырвал победу над «Лас-Пальмас»

«Вильярреал» дома обыграл «Лас-Пальмас» в матче 8-го тура испанской ла лиги — 3:1.

На 45-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Николя Пепе. Гости отыгрались в начале второго тайма — отличился Фабиу Силва. Победный гол «Вильярреала» на 84-й минуте забил Тьерно Барри. Окончательный счет на 90+7-й минуте установил Алекс Баэна.

«Вильярреал» (17 очков) поднялся на третье место в ла лиге. «Лас-Пальмас» (3) продолжает замыкать турнирную таблицу.