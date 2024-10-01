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«Вильярреал» в концовке вырвал победу над «Лас-Пальмас»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вильярреал» дома обыграл «Лас-Пальмас» в матче 8-го тура испанской ла лиги — 3:1.

На 45-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Николя Пепе. Гости отыгрались в начале второго тайма — отличился Фабиу Силва. Победный гол «Вильярреала» на 84-й минуте забил Тьерно Барри. Окончательный счет на 90+7-й минуте установил Алекс Баэна.

«Вильярреал» (17 очков) поднялся на третье место в ла лиге. «Лас-Пальмас» (3) продолжает замыкать турнирную таблицу.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
30 сент, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
3:1
Лас-Пальмас
Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Лас-Пальмас
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 8 5 3 0 17-6 18
3
 Вильярреал 8 5 2 1 17-15 17
4
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
8
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
9
 Сельта 8 3 1 4 15-15 10
10
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
11
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
12
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
13
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
14
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
15
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
17
 Эспаньол 8 2 1 5 7-12 7
18
 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
19
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
20
 Лас-Пальмас 8 0 3 5 9-16 3
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27.09 22:00
Вальядолид – Мальорка
 1 : 2
28.09 15:00
Хетафе – Алавес
 2 : 0
28.09 17:15
Р. Вальекано – Леганес
 1 : 1
28.09 19:30
Р. Сосьедад – Валенсия
 3 : 0
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
 4 : 2
29.09 15:00
Сельта – Жирона
 1 : 1
29.09 17:15
Атлетик – Севилья
 1 : 1
29.09 19:30
Бетис – Эспаньол
 1 : 0
29.09 22:00
Атлетико – Реал
 1 : 1
30.09 22:00
Вильярреал – Лас-Пальмас
 3 : 1
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Джовани Ло Сельсо

Джовани Ло Сельсо

Бетис

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 5 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 5 1 1
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