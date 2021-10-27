«Вильярреал» вырвал ничью у «Кадиса», забив дважды на последних минутах

«Вильярреал» сыграл вничью с «Кадисом» в 11-м туре чемпионата Испании. «Желтая субмарина» проигрывала до 80-й минуты со счетом 1:3, но затем смогла дважды забить и спастись от поражения.

Чемпионат Испании

11-й тур

«Вильярреал» — «Кадис» — 3:3 (1:2)

Голы: Лосано, 14 (0:1). Пау Торрес, 43 (1:1). Лосано, 45+1 (1:2). Лосано, 52 (1:3). Диа, 80 (2:3). Груневелд, 90+5 (3:3).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Марио Гаспар (Орье, 61), Манди, Педраса (Эступиньян, 74), Пау Торрес, Парехо, Иборра (Коклен, 61), Тригерос (Чиквуэзе, 61), Пако Алькасер (Диа, 74), Груневелд, Пино.

«Кадис»: Ледесма, Ароян, Карселeн (Санчес, 64), Эспино, Чуст, Фали (Аларкон, 71), Фернандес, Йенссон (Акапо, 53), Лосано (Андоне, 71), Собрино, Чапела (Алехо, 53).

Предупреждения: Манди, 20. Эспино, 32. Фали, 37. Пако Алькасер, 45+2. Лосано, 50. Алехо, 59. Коклен, 70. Акапо, 89. Ароян, 90+1.

Судья: Эрнандес-Эрнандес.

26 октября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».