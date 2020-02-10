«Вильярреал» хочет получить за Чиквуэзе 100 миллионов евро
22:55
«Ливерпуль» хотел приобрести нападающего «Вильярреала» Самуэля Чиквуэзе. Английский клуб предлагал за 20-летнего нигерийца 35 миллионов евро, сообщает AS.
Однако испанцы отказались от этого предложения. Клуб хочет получить за нападающего 100 миллионов.
Контракт Чиквуэзе с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
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