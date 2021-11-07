«Вильярреал» минимально обыграл «Хетафе»
«Вильярреал» обыграл «Хетафе» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Единственный гол забил полузащитник Ману Тригерос.
«Вильярреал» набрал 15 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице. «Хетафе» с 6 очками на последнем месте (20).
Чемпионат Испании. Лига 1
13-й тур
«Вильярреал» — «Хетафе» — 1:0 (1:0)
Гол: Тригерос, 10.
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Орье, Эступиньян, Пау Торрес, Парехо, Капуэ, Коклен (Морено, 89), Тригерос (Мойсес Гомес, 71), Пако Алькасер (Чиквуэзе, 71), Груневелд (Пино, 13. Диа, 46).
«Хетафе»: Сория, Ньом (Иглесиас, 60), Даконам, Митрович, Оливера (Акуругу, 82), Куэнка, Максимович, Арамбарри (Кабако, 90+3), Аленья, Энес Юнал (Витоло, 82), Поведа (Мата, 60).
Предупреждения: Арамбарри, 52. Альбиоль, 70.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
7 ноября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
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