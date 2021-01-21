«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью

«Вильярреал» и «Гранада» не выявили победителя в матче 19-го тура чемпионата Испании (2:2).

Чемпионат Испании

19-й тур

«Вильярреал» — «Гранада» — 2:2 (1:1)

Голы: Сольдадо, 21 (0:1). Пенья, 29 (1:1). Мойсес Гомес, 65 — с пенальти (2:1). Кенеди, 75 (2:2).

Нереализованный пенальти: Пако Алькасер, 90+2 (вратарь).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Педраса, Пау Торрес, Фойт, Парехо, Капуэ (Коклен, 88), Тригерос (Пино, 80), Мойсес Гомес (Пако Алькасер, 88), Ниньо (Бакка, 59).

«Гранада»: Силва, Фулькье, Дуарте, Х.Санчес, Нева, Монторо (Брайс, 78), Эррера, Милья (Вальехо, 90), Сольдадо (Хорхе Молина, 78), Мачис (Пуэртас, 90), Суарес (Кенеди, 54).

Предупреждения: Милья, 15. Эррера, 35. Тригерос, 79. Мачис, 90. Коклен, 90+5.

Удаления: Брайс, 90. Дуарте, 90+5.

Судья: Писарро Гомес.

20 января. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».