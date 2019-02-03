"Вильярреал" - "Эспаньол": видеотрансляция матча - в 14.00

В матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 3 февраля, "Вильярреал" принимает "Эспаньол".

"Вильярреал" занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. У "Эспаньола" 24 очка и 16-е место.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев – 1.86, ничья – 3,68, победа гостей – 4.17.

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Следить за матчем "Вильярреал" – "Эспаньол" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 14.00 (время московское).

"Вильярреал" – "Эспаньол": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 22-й тур, 2 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 14.00 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей