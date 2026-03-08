«Вильярреал» обыграл «Эльче»

«Вильярреал» дома победил «Эльче» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 2:1.

У хозяев голы забили Тэйон Бьюкенен и Сантьяго Моуриньо. У гостей отличился Андре Силва.

«Вильярреал» набрал 54 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Ла лиги.

«Эльче» продлил серию без побед в чемпионате Испании до 10 матчей — 6 поражений и 4 ничьих. Команда с 26 очками располагается на 17-й строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 27-й тур.

08 марта, 16:00. Эстадио де ла Керамика (Вильярреал)

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