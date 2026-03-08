«Вильярреал» обыграл «Эльче»
«Вильярреал» дома победил «Эльче» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 2:1.
У хозяев голы забили Тэйон Бьюкенен и Сантьяго Моуриньо. У гостей отличился Андре Силва.
«Вильярреал» набрал 54 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Ла лиги.
«Эльче» продлил серию без побед в чемпионате Испании до 10 матчей — 6 поражений и 4 ничьих. Команда с 26 очками располагается на 17-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|7
|0
|0
|31-7
|21
|
2
|Бетис
|6
|5
|0
|1
|8-6
|15
|
3
|Реал
|6
|5
|0
|1
|17-6
|15
|
4
|Атлетико
|6
|4
|1
|1
|14-6
|13
|
5
|Севилья
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|
6
|Алавес
|7
|3
|2
|2
|11-6
|11
|
7
|Депортиво
|6
|2
|3
|1
|9-7
|9
|
8
|Осасуна
|7
|2
|2
|3
|6-13
|8
|
9
|Р. Вальекано
|7
|2
|2
|3
|11-16
|8
|
10
|Атлетик
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
11
|Хетафе
|7
|2
|2
|3
|4-7
|8
|
12
|Сельта
|7
|1
|4
|2
|8-6
|7
|
13
|Реал Сосьедад
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|
14
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|10-10
|7
|
15
|Расинг
|7
|2
|1
|4
|11-21
|7
|
16
|Вильярреал
|6
|1
|2
|3
|10-11
|5
|
17
|Леванте
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
18
|Эльче
|7
|1
|2
|4
|11-17
|5
|
19
|Валенсия
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
20
|Малага
|7
|0
|3
|4
|3-12
|3
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.09
|22:00
|Эспаньол – Эльче
|1 : 3
|19.09
|15:00
|Осасуна – Р. Вальекано
|1 : 1
|19.09
|17:15
|Атлетик – Алавес
|0 : 0
|19.09
|19:30
|Сельта – Расинг
|5 : 0
|19.09
|22:00
|Севилья – Барселона
|1 : 3
|20.09
|15:00
|Хетафе – Малага
|1 : 0
|20.09
|17:15
|Атлетико – Реал
|- : -
|20.09
|19:30
|Депортиво – Бетис
|- : -
|20.09
|19:30
|Вильярреал – Леванте
|- : -
|20.09
|22:00
|Валенсия – Реал Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|7
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|7
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Фредерико Редондо
Эльче
|5
|1
|1
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