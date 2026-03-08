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«Вильярреал» обыграл «Эльче»

Руслан Минаев

«Вильярреал» дома победил «Эльче» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 2:1.

У хозяев голы забили Тэйон Бьюкенен и Сантьяго Моуриньо. У гостей отличился Андре Силва.

«Вильярреал» набрал 54 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Ла лиги.

«Эльче» продлил серию без побед в чемпионате Испании до 10 матчей — 6 поражений и 4 ничьих. Команда с 26 очками располагается на 17-й строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 27-й тур.
08 марта, 16:00. Эстадио де ла Керамика (Вильярреал)
Вильярреал
2:1
Эльче

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ФК Вильярреал
ФК Эльче
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«Хетафе» победил «Бетис»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 31-7 21
2
 Бетис 6 5 0 1 8-6 15
3
 Реал 6 5 0 1 17-6 15
4
 Атлетико 6 4 1 1 14-6 13
5
 Севилья 7 4 1 2 10-9 13
6
 Алавес 7 3 2 2 11-6 11
7
 Депортиво 6 2 3 1 9-7 9
8
 Осасуна 7 2 2 3 6-13 8
9
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
10
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
11
 Хетафе 7 2 2 3 4-7 8
12
 Сельта 7 1 4 2 8-6 7
13
 Реал Сосьедад 6 2 1 3 6-11 7
14
 Эспаньол 7 2 1 4 10-10 7
15
 Расинг 7 2 1 4 11-21 7
16
 Вильярреал 6 1 2 3 10-11 5
17
 Леванте 5 1 2 2 7-9 5
18
 Эльче 7 1 2 4 11-17 5
19
 Валенсия 6 1 1 4 2-10 4
20
 Малага 7 0 3 4 3-12 3
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38 тур
18.09 22:00 Эспаньол – Эльче 1 : 3
19.09 15:00 Осасуна – Р. Вальекано 1 : 1
19.09 17:15 Атлетик – Алавес 0 : 0
19.09 19:30 Сельта – Расинг 5 : 0
19.09 22:00 Севилья – Барселона 1 : 3
20.09 15:00 Хетафе – Малага 1 : 0
20.09 17:15 Атлетико – Реал - : -
20.09 19:30 Депортиво – Бетис - : -
20.09 19:30 Вильярреал – Леванте - : -
20.09 22:00 Валенсия – Реал Сосьедад - : -
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Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 4
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор

Реал

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Фредерико Редондо
Фредерико Редондо

Эльче

 5 1 1
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