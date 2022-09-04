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4 сентября, 21:28

«Вильярреал» дома разгромил «Эльче» и вышел на третье место в ла лиге

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
ФК «Вильярреал».
Фото AFP

«Вильярреал» на своем поле обыграл «Эльче» в матче 4-го тура чемпионата Испании со счетом 4:0.

Защитник команды хозяев Альберто Морено забил первый гол в игре на 26-й минуте. Через 10 минут полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Сельсо увеличил преимущество своей команды. Полузищатник Франсис Коклен сделал счет в матче разгромным на 89-й минуте. Нападающий «Вильярреала» Хосе Луис Моралес в добавленное время забил четвертый гол в игре.

«Вильярреал» поднялся на третье место в ла лиге и набрал 10 очков. Также валенсийский клуб является единственным в текущем сезоне чемпионата Испании, который не пропустил ни одного гола. «Эльче» идет на 18-й строчке с одним очком.

В следующем туре «Вильярреал» сыграет в гостях с «Бетисом» 11 сентября. «Эльче» в этот же день примет на своем поле «Атлетик».

Испания. Лига 1. 4-й тур
04 сент, 19:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
4:0
Эльче

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Эльче
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 11-4 12
2
 Барселона 4 3 1 0 11-1 10
3
 Вильярреал 4 3 1 0 9-0 10
4
 Бетис 4 3 0 1 7-3 9
5
 Осасуна 4 3 0 1 6-3 9
6
 Атлетико 4 2 1 1 5-3 7
7
 Р. Сосьедад 4 2 1 1 4-5 7
8
 Атлетик 4 2 1 1 5-1 7
9
 Сельта 4 2 1 1 7-6 7
10
 Валенсия 4 2 0 2 6-3 6
11
 Мальорка 4 1 2 1 4-3 5
12
 Р. Вальекано 4 1 1 2 3-4 4
13
 Вальядолид 4 1 1 2 2-8 4
14
 Жирона 4 1 1 2 4-4 4
15
 Альмерия 4 1 1 2 4-5 4
16
 Эспаньол 4 1 1 2 4-7 4
17
 Севилья 4 0 1 3 3-8 1
18
 Эльче 4 0 1 3 1-9 1
19
 Хетафе 4 0 1 3 2-11 1
20
 Кадис 4 0 0 4 0-10 0
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.09 22:00
Сельта – Кадис
 3 : 0
3.09 15:00
Мальорка – Жирона
 1 : 1
3.09 17:15
Реал – Бетис
 2 : 1
3.09 19:30
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 1
3.09 22:00
Севилья – Барселона
 0 : 3
4.09 15:00
Осасуна – Р. Вальекано
 2 : 1
4.09 17:15
Атлетик – Эспаньол
 0 : 1
4.09 19:30
Вильярреал – Эльче
 4 : 0
4.09 22:00
Валенсия – Хетафе
 5 : 1
5.09 22:00
Вальядолид – Альмерия
 1 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 5
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 4
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Барселона

 2
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 2
И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

 3 1 1
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 3 1 1
Эрай Джемерт

Эрай Джемерт

Валенсия

 3 1 1
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